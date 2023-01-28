أوضح عبدالله موسى، رئيس فريق الدراسات والأبحاث الزلزالية والبركانية بهيئة المساحة الجيولوجية، أسباب حدوث الزلازل في المملكة.

وقال عبدالله موسى، عبر قناة “الإخبارية”، أن مركز المخاطر الجيولوجية يتكون من برنامجين: البرنامج الوطني للزلازل والبراكين، وبرنامج المخاطر الجيولوجية.

وذكر أن المخاطر الجيولوجية تتكون من: الانزلاقات الصخرية، الشقوق، الانخسافات الأرضية، مخاطر السباخ، حيث يتم عمل الدراسات والحلول اللازمة لها.

وأشار إلى أن من أهم أسباب الزلازل في المملكة عملية انفتاح البحر الأحمر، التي تسبب زلازل بشكل متكرر ومنها يحدث في إيران؛ حيث تسبب ضغط في الصخور والصدوع الموجودة في الدرع العربي.