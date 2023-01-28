وثقت الشرطة في مدينة ممفيس الأمريكية، مقطع فيديو مؤلما يظهر تعرض تاير نيكولز، البالغ من العمر 29 عاما، للضرب المبرح على يد أفراد من الشرطة، ما أدى إلى وفاته لاحقا.

وتعرض خمسة من عناصر شرطة ممفيس، جميعهم من أصول إفريقية، للاتهام بجريمة قتل من الدرجة الثانية في قضية إقدامهم على ضرب تاير نيكولز التي توفي في المستشفى في 10 يناير بعد ثلاثة أيام على عملية اعتقاله التي وصفتها السلطات بأنها كانت “مروعة”.

وأراد الشرطيون اعتقال نيكولز لارتكابه مخالفة مرورية. ويظهر مقطع فيديو طويل التقط بكاميرات الشرطة وكاميرا لمراقبة الشوارع عناصر الشرطة يعتقلون نيكولز ويحاولون تثبيته باستخدام صاعق ثم مطاردته بعد محاولته الفرار منهم؛ حيث ظهر وهو يصرخ وينادي والدته ويئن بسبب إقدام العناصر على ركله ولكمه مرارا.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يشعر بـ”غضب وألم شديد” بسبب تلك المشاهد، قائلا إنها “ستجعل غضب الناس مبررا”، مكررًا دعوته إلى المتظاهرين للبقاء مسالمين قائلا “من يسعون للعدالة يجب ألا يلجأوا إلى العنف أو التخريب”.