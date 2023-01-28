خسر أغنى شخص في آسيا الملياردير الهندي غوتام عدني نحو 51 مليار دولار، عقب اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال.

حيث كشفت شركة هيندنبورغ عن أدلة على الاحتيال المحاسبي والتلاعب بالأسهم وغسيل الأموال في نشاطات حدثت على مدار عقود.

و واجهت مجموعة عدني في السابق 4 تحقيقات حكومية رئيسية بالاحتيال وغسيل الأموال وسرقة أموال دافعي الضرائب والفساد.

يذكر أن غوتام أداني ‏ هو ملياردير هندي. وهو رئيس ومؤسس مجموعة أداني متعددة الجنسيات مقرها أحمد آباد تشارك في تطوير وتشغيل الموانئ في الهند.