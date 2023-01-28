أكدت المندوب الدائم للسعودية لدى اليونسكو الأميرة هيفاء آل مقرن أن تسجيل المواقع الأثرية له انعكاسات إيجابية من الناحية الثقافية والسياحية والتوظيف.

وقالت الأميرة هيفاء :” فخورين بأن المملكة سوف تستضيف لجنة التراث العالمي هذا العام وهذه اللجنة من أهم اللجان الموجودة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم وتعنى بتسجيل المواقع التراثية ذات القيمة الاستثنائية العالمية حول العالم”.

وأضافت ” ملفات السعودية التي يتم اعتمادها في يونسكو تأتي بعد جهد طويل من كافة الجهات الحكومية، وبدعم مباشر من سمو وزير الثقافة وهذا هو السبب الأكبر في تسجيل المواقع “.

وعن معايير اختيار الدولة رئيسة لجنة التراث العالمي في يونسكو، قالت الأميرة هيفاء” يجب أن تكون الدولة عضو في اللجنة التي مدتها ٤ سنوات وكذلك أن يكون لها تاريخ في الحفاظ على التراث وأن تكون دولة مضيفة ومستضيفة “.

#نشرة_الرابعة | بعد فوز #السعودية بالإجماع.. ماهي معايير اختيار الدولة رئيسة لجنة التراث العالمي في يونسكو@HaifaAlMogrin pic.twitter.com/v2LrASZQ3q — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 27, 2023

#نشرة_الرابعة | المندوب الدائم للسعودية لدى اليونسكو الأميرة هيفاء آل مقرن: تسجيل المواقع الأثرية له انعكاسات إيجابية من الناحية الثقافية والسياحية والتوظيف@HaifaAlMogrin pic.twitter.com/7wnjIC5CmA — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 27, 2023