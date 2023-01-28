أقدمت زوجة اللاعب البرازيلي داني ألفيش بحذف الصور التي تجمعهما سويًا على حسابها في تطبيق “إنستغرام” على خلفية الاتهامات الموجهة له باعتدائه جنسيًا على إحدى الفتيات.

وأفادت تقارير صحافية أن اللاعب يتأقلم في وضعه الجديد ويقضي يومه وهو يوقع لمعجبيه داخل السجن، فيما تم اعتقال ألفيش مدافع منتخب البرازيل لكرة القدم يوم الجمعة الماضي، بعد استجوابه بمركز للشرطة في برشلونة بشأن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي، كما فسخ نادي بوماس المكسيكي عقده مع اللاعب.

وقالت تقرير عبر شبكة “TYC” الأرجنتينية أن جوانا سانز زوجة اللاعب منذ عام 2018 قامت بحذف معظم الصور مع شريكها، وقامت الشبكة بعقد مقارنة بين شكل حسابها الآن وقبل القضية.

وذكرت أن داني ألفيش “مشغول” خلال تواجده في السجن بسبب إقبال زملائه الشديد عليه، إذ يقضي لاعب برشلونة الأسبق غالبية وقته في التوقيع على أوراق تذكارية لزملائه وقد تأقلم بصورة جيدة للغاية معهم ولا يُعاني من أي مضايقات تذكر.