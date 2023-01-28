عثر عمال الموانئ في ماليزيا على صبي بنغالي، اختبأ 6 أيام في حاوية نقل غادرت ميناء مدينة شيتاغونغ البنغلاديشية، إلى ميناء كلانغ في ماليزيا.

وكان الصبي البنغلاديشي “فهيم” كان يلعب “الغميضة” مع أصدقائه في ميناء مدينة شيتاغونغ في بنغلادش، واختبأ داخل حاوية نقل بحري، وغفا بداخلها.

وحين استيقظ الصبي وجد نفسه محبوسا بداخلها، وحاول الاستنجاد، إلا أن أحدا لم يسمع صراخه، فقضى في الحاوية 6 أيام دون طعام أو شراب، حتى وصلت إلى ميناء كلانج في ماليزيا.

وتم نقل الصبي إلى أحد المستشفيات الماليزية، حيث أفاد الأطباء بأن حالته الصحية جيدة، وستتم إعادته إلى بلاده ومنزله قريبا بعد التواصل مع ذويه.