في مشهد طريف مازح أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، طفلة صغيرة، وذلك خلال فعاليات مهرجان عسل جازان الثامن في عاصمة الشهد وبوابة العسل “محافظة العيدابي”.

وأظهر مقطع فيديو الأمير محمد بن ناصر، وهو يقول للطفلة إنها ستقف بجانبه أثناء التقاط الصور نظراً لأنها “طويلة”، فابتسمت الطفلة .

وكانت الطفلة تحمل في يديها الورود، حيث سألها أمير المنطقة عمّا ستفعل بالورود التي في يديها وهل ستقدمها لأي من الحاضرين أم له أو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز لترد الطفلة بسرعة وذكاء قائلة بأنها ستقدمها له شخصيا، وسلمت عليه بعفوية وسط ضحكات الحاضرين وإعجابهم بسرعة بديهتها.