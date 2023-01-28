كشفت وزارة الدفاع مُمثلة في قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية عن طرح 129 وظيفة للجنسين (رجال / نساء) على برنامج المساندة الفنية.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة هي: مدرس لغة انجليزية، مهندس كيميائي، مهندس ميكانيكي، مهندس كهربائي، أخصائي مختبرات، مهندس سلامة، فني سلامة، مهندس اتصالات، مهندس حاسب آلي، مبرمج حاسب آلي، محلل نظم معلومات.

وتتضمن الوظائف: أخصائي أمن سيبراني، فني معايرة، فني ميكانيكي، فني الكترونيات، فني اتصالات، فني هيدروليك، فني كهرباء، فني سمكرة ودهان، فني لحام، بينما أماكن العمل: المنطقة الوسطى، المنطقة الغربية.

وأشارت إلى أنه يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/07/14هـ الموافق 2023/02/05م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/07/20هـ الموافق 2023/02/11م، وذلك عبر موقع وزارة الدفاع