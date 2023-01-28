كشفت دراسة حديثة أن أكثر من ٤٠٪ من النساء يعانين من أعراض مفاجئة قبل اصابتهن بالنوبة القلبية.

وفيما يلي أبرز الأعراض التي يجب أن تنتبه إليها النساء، لأنها قد تؤشر إلى احتمال الإصابة بنوبة قلبية.

آلام في الصدر

وفقًا لجمعية القلب الأميركية، يعدّ “الضغط غير المريح أو الشعور بالامتلاء أو الألم في وسط الصدر” إحدى علامات النوبة القلبية الرئيسية لدى النساء. وقد تدوم هذه الآلام لبضع دقائق، ثم تختفي وتعود مجددا.

آلام في الذراع

من الشائع الشعور بالألم أو الانزعاج في أحد الذراعين أو في كليهما.

آلام في الظهر

يمكن أن تكون آلام الظهر إحدى العلامات الرئيسية على إصابة المرأة بنوبة قلبية.

العرق البارد

العرق البارد دون سبب أو ضيق التنفس المصحوب بأعراض أخرى مثل ألم الصدر أو الإرهاق، من العلامات التي ينبغي الانتباه إليها جيدا، لأنها قد تؤشر إلى حدوث نوبة قلبية.

آلام في الرقبة أو الفك

يعاني بعض الأشخاص من آلام في الرقبة أو الفك قبل النوبة القلبية. وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة تشو إلى أنك قد تشعر بألم في الجانب الأيسر السفلي من الفك.