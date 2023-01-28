أوضح رئيس نادي القيصومة بحفر الباطن الأستاذ صالح الحربي، في تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” سبب فتح المدرجات مجانًا.

وقال صالح الحربي، أنه فتح المدرجات احتفاءًا بوصول النادي الأهلي إلى القيصومة من باب إكرام الضيف، حيث أعلن الدخول مجاني للجميع رغم أنه كان بالإمكان الاستفادة ماديًا من هذه المباراة.

وأكد أنه رجح أن يكرم الضيف ويقدم لهم واجبهم، كما أن الأهلي له شعبية كبيرة، لافتًا إلى أنه مقتنع بجميع لاعبي فريق القيصومة، بينما من أول الموسم لم يتم تغيير أي لاعب، فيما تم دفع الكفاءة المالية حتى شهر أكتوبر.