فتحت شرطة مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، باب التحقيق في اختفاء مواطن سعودي (٣٠ عاماً)، فجر أمس الجمعة، في أحد الشوارع الشهيرة وسط المدينة.

وذكرت شرطة كليفلاند، أنها تلقت بلاغاً عند الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة من أصدقاء المفقود، لافتين إلى أن صديقهم اختفى عند الساعة ٢:٣٠ فجراً، وباءت كل محاولاتهم للبحث عنه بالفشل.

وذكر تقرير الشرطة إن الشخص المفقود كان بصحبة أصدقائه قبل دقائق من اختفائه، حيث كانوا يسيرون سوياً في أحد الشوارع بوسط المدينة، لكنه ابتعد عنهم قليلاً، ولم يروه منذ تلك اللحظة رغم محاولاتهم البحث عنه.