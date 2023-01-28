أوضح متحدث الدفاع المدني العقيد فهد العنزي أهم إرشادات السلامة لكافة وسائل التدفئة.

وقال العنزي :” من أهم الإرشادات الواجب اتباعها عند استخدام وسائل التدفئة، إطفاء المدفئة عند الخروج من المنزل وعند النوم، منع الأطفال من الاقتراب منها وكذلك إبعاد المدفئة عن الستائر والأثاث والمواد القابلة للإشتعال، إلى جانب إيصالها بالفيش الكهربائي مباشرة دون استخدام التوصيلات منعا لحدوث الحرائق “.

وأضاف” وسائل التدفئة وتوصيلات الكهرباء هما أكثر أسباب حوادث الحريق والاختناق في فصل الشتاء، لذا نؤكد على اتباع إرشادات السلامة والأمان، كما يجب على رب الأسرة التشييك دائما على الأسلاك الكهربائية والتوصيلات الكهربائية والتأكد من جودة وسائل التدفئة واختيار المناسب منها “.