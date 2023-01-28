كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن السلطات في غرب أستراليا تسعى جاهدة للعثور على كبسولة مشعة مفقودة لا يتجاوز حجمها جزء صغير من حجم العملة المعدنية ، معترفة بأنها لم تدرك بأنها فُقدت إلا بعد مرور أكثر من أسبوعين على مغادرتها موقع منجم ريو تينتو.

وتحتوي هذه الكبسولة على مركب السيزيوم – 137 المشع، الذي قد يتسبب في أمراض خطيرة بمجرد لمسه.

وتبحث السلطات الآن على امتداد 1400 كيلومتر من الطريق السريع الشمالي عن الكبسولة ، التي تحذر من أنها يمكن أن تسبب حروقًا جلدية ، والسرطان.

وفُقدت تلك الكبسولة الدقيقة في المنطقة بين مدينتي نيومان وبيرث في منتصف يناير الجاري، وهي مسافة تقدر بحوالي 1400 كيلو متر.

وكان من المفترض أن يتم احتوائها في جهاز آمن “تضرر” على شاحنة سافرت من موقع المنجم شمال نيومان في بيلبارا إلى مستودع في بيرث.

وقالت إدارة خدمات الطوارئ ومكافحة الحرائق الأسترالية إن الكبسولة لا يمكن استخدامها كسلاح، لكن قد ينتج عنها حروق إشعاعية وغير ذلك من المخاطر طويلة الأجل مثل الإصابة بالسرطان.