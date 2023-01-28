علق رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض د. عبدالله العمري على حدوث هزة أرضية غرب أبو عريش بدرجة 2.99 على مقياس ريختر مؤكداً أن الهزات التي تقع في المنطقة ليست قوية.

وقال “العمري” لقناة الإخبارية أن مناطق “أبو عريش ، جازان ، صبيا” تقع فيها الزلازل في القشرة المحيطية وسمكها 10 والزلزال وقع على عمق 6 كيلو.

وأوضح “العمري” أسباب حدوث الزلزال وهي أن المنطقة تقع على قبب ملحية وتكون الفرص الزلزالية فيها عالية والشعور بها يكون مستمر ولكن ليس لها تأثير أبداً.