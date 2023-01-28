كشف خبراء عن وجود احتمالية أن يكون شخص ما مصاب بهشاشة العظام، إذا كان يعاني من التيبس “خاصة في الصباح”.

وأوضحت منظمة Creaky Joints الخيرية، أنه يمكن أن تسبب هشاشة العظام ألماً وتيبساً (خاصة في الصباح) وتورماً في مفاصل اليدين.

وقال الدكتور كيفين واين: “أعراض هشاشة العظام عادة ما تكون أسوأ في يد المريض”.

ويلاحظ الخبراء أن ألم اليد يمكن أن يكون أيضا مؤشرا على تقلص الدوبويتران، وهي حالة “تصبح فيها أنسجة راحة اليد والأصابع سميكة ومشدودة، ما يؤدي إلى تجعد الأصابع إلى الداخل”.

وأشاروا إلى أن الأشخاص الذين يدخنون أو يشربون الكثير من الكحول أو يعانون من نوبات مرضية أو مرض السكري هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.