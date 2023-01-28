كشفت مصادر عن استعداد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر ، للتعاون مع المدعي العام في تورينو خلال التحقيق الجاري حاليا ضد تحايل يوفنتوس في دفع رواتب اللاعب خلال فترة جائحة كورونا وفقاً لـصحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت”.

وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم السبت، إن “رونالدو قرر وضع نفسه متاحا لكل اتصال من مكتب المدعي العام في انتظار تحديد موعد جلسة الاستماع التي من المتوقع أن يحضرها للإدلاء بشهادته”.

وكان نادي يوفنتوس قد اتفق سرًا مع رونالدو على تخفيض راتبه في عام 2020 خلال جائحة كورونا، على أن يدفع اليوفي 20 مليون يورو مستقبلًا للنجم البرتغالي.