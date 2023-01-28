قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إن ريال مدريد ليس لديه هوية واضحة في كرة القدم، وذلك في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

وأضاف أنشيلوتي، اليوم السبت : “في كرة القدم هناك لحظات صعبة يجب أن تتحلى فيها بهدوء، على كل لاعب أن يساهم في الفريق”.

وأضاف: “تمنحك كرة القدم أحيانًا الفرصة للخروج بسرعة من الأوقات العصيبة، ولكن يمكنك أيضًا الدخول بسرعة في الأوقات العصيبة، عليك أن تركز على تجنب ذلك”.

وتابع: “شخصية الفريق؟ لقد تحدثوا عن ذلك العام الماضي عندما فزنا بدوري أبطال أوروبا، ريال مدريد ليس لديه هوية واضحة في كرة القدم، نريد فريقًا يعرف كيف يفعل كُل ما يُطلب منه”.