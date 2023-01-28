سلط تقرير الضوء على التعدي على مرافق المساجد من قبل بعض الأئمة والمؤذنين وتم ضبطهم يؤجرون تلك المرافق بأكثر من نصف مليون ريال.

وأوضح التقرير الذي أعدته قناة الإخبارية أنه يتم تأجير مرافق المساجد منذ سنوات طويلة، فيما أفاد عدد من المستأجرين أنهم يعطون الأموال إلى الإمام.

من جانبه أفاد رئيس الرصد والمتابعة بوحدة حماية المرافق بمكة عبدالرحمن الحارثي، بأن أموال الإيجار يحصل عليها شخص يزعم قيامه بالإشراف أو الإدارة، وهو مخالف لجميع أنظمة الوزارة.

وأشار “الحارثي” إلى أن عدد الشقق التي تم ضبطها بالمسجد نحو 9 شقق، إضافة إلى 7 غرف عبارة عن دورات مياه وأماكن الوضوء وتحولت إلى غرف لتأجيرها، بخلاف أن الكهرباء والمياه تتحملها وزارة الشؤون الإسلامية.

وتم ضبط مسجد آخر، والإمام يعمل أكاديمي في إحدى الجامعات السعودية، ويقوم بتأجير غرف بالمخالفة.

وكشف رئيس المهام الميدانية بمناطق الشؤون الإسلامية سليمان الزومان ، أن الإمام دكتور أكاديمي ويقول أنه محتسب في هذا المسجد ويرفض أن يكون موظف رسمي تابع للوزارة، ولكن هذا لا يعفيه من المسؤولية، مشيرا إلى أنه حول المنارة إلى غرفة، وأيضا جزء من مدخل الإمام تم تحويله إلى غرف وتأجيرها للعمالة، وعقار مؤجر مدرسة لإحدى الجاليات.

وتابع: الإمام يقول أنه محتسب لا يريد التقديم على وظيفة رسمية، لأنه لا يريد أن تكتشف كل هذه الاستثمارات.

وأفاد مراسل “القناة” عاصم الرشودي أن الأموال تتجاوز نصف مليون بالإضافة إلى استهلاك الكهرباء الذي بلغ أكثر من 3 ملايين ريال.

وتابع الرشودي : قام إمام مسجد آخر باستغلال أحد الأماكن في المسجد وحوله إلى مغسلة ملابس، بالإضافة إلى محلين ، ما أدى لتضخم فواتير المياه والكهرباء وإيقاف الخدمة عن المسجد حتى وصلت الفاتورة إلى 130 ألف ريال، ثم طلب الإمام جمع تبرعات عبر وافد مجهول الهوية بحجة توريد صهاريج للمسجد، وهو الذي تسبب باستثماراته في إيقاف خدمات المسجد.

من جانبه أكد الباحث في الفقه المقارن الشيخ د. سعد السبر أن الله أمرنا بتأدية الأمانات إلى أهلها، ومايفعله إمام المسجد من اعتداء على المال العام يعد غلوا وظلما لأنه بذلك يكون تعدى على المال العام.

وتابع أن اعتداء الأئمة والمؤذنين على مرافق المساجد يعد غلواً لأنه أخذ من المال وتكسب من هذه الوظيفة سواء كان رسمي أو بغير رسمي .

فيديو | الباحث في الفقه المقارن الشيخ د. سعد السبر: الله أمرنا بتأدية الأمانات إلى أهلها.. ومايفعله إمام المسجد من اعتداء على المال العام يعد غلوا وظلما#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Cc4bOmiPVS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 28, 2023