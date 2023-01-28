أكد البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في مباراة نهائي كأس السوبر أمام الفيحاء.
وقال سانتو خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة: “علينا أن نشكر جماهير الاتحاد على حضورها في مباراة النصر، حيث كانت داعمة لنا بشكل كبير، ونتمنى حضورها في النهائي”.
وتابع: “نحن كجهاز فني نهتم بأدق التفاصيل، ويجب أن يكون اللاعب في حالة تركيز تام، خصوصًا في بداية المباراة”.
وأضاف: “واجهنا الفيحاء منذ وقت قريب في الدوري، وحققنا الفوز عليهم بثلاثية، ولكن هذه المباراة ستكون مختلفة، كونها بطابع مباريات الكؤوس”.
واستكمل: “المباريات النهائية تُكسب ولا تُلعب، ولذلك يجب أن يكون حضورنا الذهني في مباراة الغد مختلفًا”.
ويواجه الاتحاد نظيره الفيحاء غدًا الأحد، على استاد الملك فهد الدولي، بنهائي السوبر.
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