أكد البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في مباراة نهائي كأس السوبر أمام الفيحاء.

وقال سانتو خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة: “علينا أن نشكر جماهير الاتحاد على حضورها في مباراة النصر، حيث كانت داعمة لنا بشكل كبير، ونتمنى حضورها في النهائي”.

وتابع: “نحن كجهاز فني نهتم بأدق التفاصيل، ويجب أن يكون اللاعب في حالة تركيز تام، خصوصًا في بداية المباراة”.

وأضاف: “واجهنا الفيحاء منذ وقت قريب في الدوري، وحققنا الفوز عليهم بثلاثية، ولكن هذه المباراة ستكون مختلفة، كونها بطابع مباريات الكؤوس”.

واستكمل: “المباريات النهائية تُكسب ولا تُلعب، ولذلك يجب أن يكون حضورنا الذهني في مباراة الغد مختلفًا”.

ويواجه الاتحاد نظيره الفيحاء غدًا الأحد، على استاد الملك فهد الدولي، بنهائي السوبر.