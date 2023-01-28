خضع أسطورة المصارعة الحرة للمحترفين WWE هالك هوغان لعملية جراحية مؤخرا جعلته يعاني من مشاكل في الحركة وعدم شعوره بساقيه.

وكشف كورت أنجيل خلال برنامجه “كورت أنجيل شو” بعد حوار دام نصف ساعة مع هوغان عن أنه ناقش معه أحوال صحته وإصاباته، ولاحظ أنجيل أن “هوغان خضع لعملية جراحية في الظهر مرة أخرى، لقد قطعت الأعصاب من الجزء السفلي من جسده، ولا يستطيع أن يشعر بالجزء السفلي من جسده”.

وأضاف: “لذلك، عليه أن يستخدم عصاه للتجول. اعتقدت أنه كان يستخدم العصا (عكاز) لأنه يعاني من ألم في ظهره. ليس لديه أي ألم، وليس لديه أي شيء على الإطلاق. لا يشعر بأي شيء. لذا، الآن لا يستطيع أن يشعر بساقيه لذا عليه أن يمشي بعصا، هذا أمر خطير للغاية”.