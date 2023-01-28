قضت محكمة إيرانية بالسجن عاماً وغرامة مالية قدرها 20 مليون تومان ما يعادل (500 دولار أمريكي) للناشطة السياسية المعارضة فاطمة سبهري، بدعوى إهانة مرشد البلاد علي خامنئي.

واتهمت المحكمة الناشطة فاطمة سبهري بـ «نشر الأكاذيب وإزعاج الرأي العام» بسبب أنشطتها في الفضاء الإلكتروني ومقابلات مع وسائل إعلام ناطقة باللغة الفارسية خارج إيران.

ونشر أصغر سبهري الحكم الصادر بحق شقيقته فاطمة سبهري عبر حسابه على تويتر، لافتاً إلى أن من بين التهم أيضاً إهانة مؤسس النظام الخميني وخليفته علي خامنئي.