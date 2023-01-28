حذرت استشارية أمراض النساء والولادة د.إيمان العبرة، من مضاعفات استخدام الليزر.

وقال العبرة إن استخدام الليزر للمناطق الحساسة والتفتيح والتوريد لها مضاعفات وهي تقنيات غير مفيدة وتجارية فقط.

وتابعت أن تلك التقنيات التي ظهرت حديثًا ليس بها أي فائدة لم تجر بشأنها أي دراسات طبية وهي مجرد دعاية، في حين نواجه بسببها مشكلة جراء المضاعفات المترتبة عليها.

وأضافت : لدينا مشكلة في التسويق لعمليات التجميل النسائية للمناطق الحساسة مثل التضييق والتوريد وغيرها دون تثقيف صحي

د. إيمان العبرة – استشارية أمراض النساء والولادة : استخدام الليزر للمناطق الحساسة والتفتيح والتوريد لها مضاعفات وهي تقنيات غير مفيدة وتجارية فقط @DrEmanAlabra#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/wh4yefwKX8 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 28, 2023