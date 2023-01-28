وصل ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى حلبة الدرعية قبل بداية سباق فورمولا إي النهائي.
واستقبل اللاعبون والجمهور ولي العهد استقبالا حارا ورددوا ” الله يحفظك يابو سلمان” و “الله يديمك لنا يا طويل العمر” وغيرها من العبارات الترحيبية.
وصافح الأمير المنظمين للسباق واللاعبين قبل انطلاق السباق.
وانطلقت أمس الجمعة منافسات الجولتين الثانية والثالثة من سباق العالم إي بي بي فورمولا إي في موسمها التاسع، وتختتم فعالياته اليوم، بمشاركة نجومٍ عالميين.
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يشهد سباق #فورمولا_إي الدرعية #FormulaE #الدرعية_إي_بري #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/r24Vb35qEz
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 28, 2023
فيديو | لحظة وصول #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان إلى حلبة الدرعية قبل بداية سباق #فورمولا_إي النهائي #FormulaE #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/daNjYEo1LQ
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 28, 2023
فيديو | "الله يحفظك يابو سلمان"#ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في حلبة الدرعية قبل بداية سباق #فورمولا_إي النهائي#FormulaE#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/Xd2bxKC7L6
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 28, 2023
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