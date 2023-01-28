كشف مختص الفرق بين الفقع الطبيعي والمزروع، وأبرز أنواع.

وقال المختص لقناة الإخبارية أن متى ما وجد الرقروق ينبت الفقع ، والفقع الزبيدي في منه نوعان :عادي ورجاوي والأخير يميل للبياض ورائحته نفاذة وقوية.

وتابع أن الفقع المستزرع يكون برأسه اسوداد أما الطبيعي لا يوجد به لأنه مروي بماء المطر ولا يوجد بها نسبة ملوحة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الفقع يعود لقلة الأمطار وقلة الفقع وندرة الشيء يزيد من التنافسية على المنتج.