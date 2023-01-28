أعلن نادي السد القطري، اليوم السبت، احتجاجه على انتقال عبد الكريم حسن للجهراء الكويتي، مؤكدا أنه سيلجأ إلى كل الطرق القانونية لاسترداد حقوقه ومصالحه.

وأكد السد القطري، أن الجهراء الكويتي تعاقد مع لاعبه الذي غادر بطريقة “غير مبررة”، حسب إدارة النادي.

وقال بيان السد، اليوم، إن حسن قد فسخ عقده من جانب واحد مع الفريق، وكان ذلك بدون “سبب أو عذر مقبول”، قبل أن يوقع في صفوف الجهراء، مشيرا إلى أن السد أعطى التفويض إلى القسم القانوني بالنادي لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد اللاعب وضد الفريق الكويتي الطرف الثالث في القضية.