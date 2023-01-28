قال استشاري العيون وجراحة الشبكية في مستشفى الحرس الوطني الدكتور عبد المجيد الفاخري، أنه لايوجد ما يسمى «

قطرة معقمة للعين.

وأوضح الفاخري، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن العين لا يمكن تعقيمها إلا في غرفة العمليات فقط وقت إجرائها.

وأضاف أنه العين يوجد لها غسول ومرطبات، مشيرًا إلى أن بعض القطرات تكون معقَمة (بفتح القاف) في حين تمت ترجمتها وقراءتها على أنها قطرة معقِمة.