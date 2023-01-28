قال استشاري العيون وجراحة الشبكية في مستشفى الحرس الوطني الدكتور عبد المجيد الفاخري، أنه لايوجد ما يسمى «
قطرة معقمة للعين.
وأوضح الفاخري، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن العين لا يمكن تعقيمها إلا في غرفة العمليات فقط وقت إجرائها.
وأضاف أنه العين يوجد لها غسول ومرطبات، مشيرًا إلى أن بعض القطرات تكون معقَمة (بفتح القاف) في حين تمت ترجمتها وقراءتها على أنها قطرة معقِمة.
فيديو | استشاري العيون وجراحة الشبكية في مستشفى الحرس الوطني د. عبد المجيد الفاخري:
لا يوجد قطرة لتعقيم العين ولا يمكن تعقيمها إلا في غرفة العمليات فقط#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/0UAwL1U5C6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 28, 2023
معقَمة (بفتح القاف)