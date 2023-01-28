أظهر مقطع فيديو حديث سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد خلال حضورهما لسباق فورمولا إي الدرعية .

ووصل وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (السبت)، إلى حلبة الدرعية التاريخية لمشاهدة منافسات سباق “فورمولا إي النهائي” ، كما وصل سمو أمير قطر إلى الرياض اليوم لحضور نهائي السباق.

ويشارك في سباق “كور الدرعية إي بري 2023” الذي تستضيفه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، 22 متسابقاً، يمثلون 11 فريقاً، من مختلف دول العالم، سيتنافسون على حلبة الدرعية التي يبلغ طولها 2.495 كم.