وقعت إدارة نادي الشباب عقداً احترافياً مع اللاعب الدولي رياض شراحيلي لمدة أربعة مواسم وذلك بالانتقال من نادي أبها ابتداءً من الفترة الحالية.

بدورها ثمنت الإدارة حسن تعاون نظيرتها في نادي أبها ، كما تمنت في الوقت ذاته التوفيق للاعب في مهمته المقبلة.