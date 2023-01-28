اعتبر مستشار السلامة المرورية سلطان الزهراني، أن ارتفاع نسبة الحوادث البسيطة أمر طبيعي في المدن المزدحمة مثل الرياض.
وقال الزهراني إن الازدحامات موجودة في مدن كثيرة حول العالم، والحوادث البسيطة شيء عادي وطبيعي.
وأشار إلى أنه بالنسبة للسلامة المرورية فالمهم هو انخفاض الوفيات والإصابات الجسيمة.
#نشرة_الرابعة | مستشار السلامة المرورية سلطان الزهراني: ارتفاع نسبة الحوادث البسيطة أمر طبيعي في مدن مثل الرياض والازدحامات موجودة في مدن كثيرة حول العالم pic.twitter.com/tRkNIiYxhy
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 28, 2023
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