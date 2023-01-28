قالت د.نوف سلطان أن أغلب الأمراض الجلدية سببها عاطفي أو مزاجي، والقلق “أبو المشاكل النفسية” ما عدا حبوب الشباب.

وأوضحت أن البهاق والإكزيما انتشرا بسبب الحالة النفسية حتى بين الأطفال ، وبعض أطباء الجلدية المتميزين يحولون المرضى لأطباء نفسيين.

وكشفت دكتورة نوف أنه يمكن معرفة أن الشخص وصل لمرحلة “المرض” فيما يخص القلق عندنا ينسحب الشخص من المجتمع.

ولفتت إلى أن القلق والتوتر والإحباط والانفعالات تتحول إلى أمراض، مثل قرحة المعدة وجرثومةوالمعدة وصداع في الرأس طول الوقت وآلام المفاصل والبهاق والإكزيما.