فيديو..قصة مشهورة صورت حياتها التي لا تطابق الواقع لجذب المشاهدات

حذر المستشار الأسري أحمد المسند، من تأثير بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين يمارسون الكذب على المتلقين.

وروى المسند، قصة شخصية مشهورة قامت بتصوير حياتها التي لا تطابق الواقع لجذب المشاهدات، موضحا أنها دخلت أحد الفنادق وأخذت تعطي تعلمياتها إلى النادل، وفجأة فتحت الكاميرا وفتحت البث وبدأت تتحدث بطريقة زعمت بها أمام متابعيها أن المعيشة في الفندق هي حياتها اليومية.

وأكد أن ما فعلته تلك المشهورة نوع من الكذب وقد يصدقها متابعوها دون أن يعلموا أنها تقوم أمورا غير صحيحة.