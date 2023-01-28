توج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، الفائزين في حفل كأسَي خادم الحرمين الشريفين والخيالة السعوديين المتمرنين، وذلك على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بمدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله.

ولدى وصول أمير الرياض كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

وفي بداية الحفل عزف السلام الملكي ثم بدء السباق على الشوط العاشر لكأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج (فئة 1 محليه) وحقق المركز الأول الجواد (مستولي) للمالك أبناء هيف القحطاني، وتوج سمو أمير منطقة الرياض الفائزين بالكأس.

ثم بدء الشوط الحادي عشر على كأس خادم الحرمين الشريفين (فئة 1 محليه) المصنف دولياً والمؤهل لكأس السعودية، حيث حقق الجواد “سكوت لاند يارد” للمالك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وتوج سمو أمير منطقة الرياض الفائز سمو الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

وشهد الحفل شوط مخصص للمنافسة على “كؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين” على مسافة 2000 متر، وتبلغ جائزته 120 ألف ريال، إضافة إلى الهدية العينية لصاحب الجواد الفائز، حيث حقق المراكز الثلاث الأولى محمد الشريماء، وذرب التمياط، وسلمان آل رشيد.