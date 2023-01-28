مدربة تنمية بشرية توضح أعراض الاحتراق الوظيفي

كشفت مدربة التنمية البشرية نادرة غرياني عن أعراض ما يسمى الاحتراق الوظيفي.

وأوضحت غرياني أن الأعراض تشمل: ” الشعور بالضغط بسبب العمل لدرجة أن يصل للقلق واضطراب النوم والانفعال الزائد ونفاد الصبر، وفقدان التوازن والنظرة الإيجابية عن الحياة”.

وحول كيف نميز بين الاكتئاب والاحتراق الوظيفي، قالت: “الاحتراق الوظيفي فيه الشخص يفتش عن المثالية وكل الوقت تفكيره للشغل حتى عند العودة للمنزل يفكر في العمل لدرجة التأثير على الصحة الجسدية”.

وللخروج من الاحتراق الوظيفي أكدت أن الحل هو قرار الشخص ذاته بأن حياته وصحته هي الأولوية بتخصيص لو ساعة على الاقل لذاته.