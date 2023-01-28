إصابة عثمان ديمبلي تقلق برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن إصابة لاعبه عثمان ديمبلي في عضلات الفخذ اليسرى خلال مواجهة جيرونا، مشيرا إلى أنه سيخضع للمزيد من الفحوص، يوم الأحد.

وقال تشافي عقب الفوز بهدف نظيف سجله بيدرو على ملعب جيرونا: “غدا هناك فحوص ولكن أعتقد لديه إصابة”، مضيفا: “خسرنا اللاعب الأكثر تميزا في المواجهات الفردية أمام المنافس.. أمر مؤسف ويقلب خططنا رأسا على عقب”.

وكان ديمبلي اضطر إلى الخروج مبكرا من الملعب بسبب الإصابة حيث توقف عن الركض في الدقيقة 25 عندما كان يحاول اللحاق بأرناو مارتينيز.