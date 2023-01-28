أجاب خبير الموارد البشرية نايف الفهيد على سؤال حول سبب عدم التزام إدارة الموارد البشرية في الشركات الخاصة بقانون العمل والتحايل عليه لصالح أصحاب الشركة.
وقال الفهيد خلال برنامج سيدتي، إنه في تلك الحالة يأتي دور العدل ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية فالشركة تسن القوانين والموارد البشرية هي التي تنفذ، وعندما يحصل فقدان في العدل، ندخل في تلك المتاهة.
وأضاف: “هنا الموارد البشرية قرارها يكون قرار المدير العام وليس مدير الموارد البشرية”، لافتا إلى أن ذلك عكس ما يحدث في المنظمات المتطورة.
لبنى عبدالعزيز تسأل: لماذا لا تلتزم إدارة الموارد البشرية في الشركات الخاصة بقانون العمل وتتحايل عليه لصالح أصحاب الشركة ..
خبير الموارد البشرية نايف الفهيد يجيب@NaifAlfaheid@lubnazofficial#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/QO61YRqZMq
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 28, 2023
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