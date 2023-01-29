قال المحامي سلطان السحمه أنه ينبغي على العامل المواءمة بين مصلحته في استمرار العمل وبين المشكلات التي من الممكن أن تحدث في حالة تقدمه بشكوى ضد المؤسسة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “سيدتي” : بوجود نظام العمل السعودي والمحاكم العمالية كل صاحب حق يأخذ حقه ولكن بشروط.

وأوضح أن الموظف عليه أن يوازن أموره كموظف وأن يرى هل المطالب التي سيطلب بها الآن لها مدة زمنية وتسقط أو ليس لها مدة وتستمر معه فإذا كانت الشكوى تأثيرها بسيط فالأفضل استمرار الموظف في عمله.

سلطان السحمه – محامي: بوجود نظام العمل السعودي والمحاكم العمالية كل صاحب حق يأخذ حقه .. لكن بهذه الشروط @AlsahmahSultan#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/EvoSNPE8XU — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 28, 2023