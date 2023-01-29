الأهلي يوقع رسميا مع ميليسي

تعاقد النادي الأهلي، مع اللاعب نيكولاس ميليسي، لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت إدارة الأهلي اقتربت من حسم صفقة التعاقد مع لاعب وسط الهلال السابق الأوروجوياني نيكولاس ميليسي.

ويأتي ضم ميليسي بعد قرار الاستغناء عن المحترف الكاميروني فرانك كوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يذكر أنه تم الاستغناء عن اللاعب فرانك كوم، والذي يلعب في مركز المحور، حيث انضم كوم الموسم الماضي قادماً من الدوري القطري.