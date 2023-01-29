عقب رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، على صفقات ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد إغلاقها رسميًا.

وكان النصر تعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة تاريخية.

وقال مسلي آل معمر: “أشكر الرمز خالد على دعمه المستمر لصفقات النصر، كما أشكر زملائي الذين يبذلون جهودا كبيرة طوال فترة الإنتقالات”.

وأشار: “لبينا جميع طلبات الجهاز الفني في التعاقدات، كما أن جميع اللاعبين القادمين والمغادرين لم نبت في قراراتهم إلا بناء على توصيات المدرب”، مضيفا :”نسأل الله النصر والتوفيق والسداد”.