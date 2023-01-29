أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف، عن استقبال 8 ملايين زائر خلال الستة أشهر الماضية.

ووصل عدد المصلين أكثر من 102 مليون مصل ومصلية بواقع 17 مليوناً شهريا، و 566 ألف مصل في اليوم و113 ألف مصل ومصلية بالفرض الواحد.

كما اعتمدت الرئاسة منظومة العمليات التشغيلية بالروضة الشريفة وآلية تطويرها والتحديات التي تواجه القطاعات التشغيلية ذات العلاقة.

وارتكزت الحلول الفاعلة على 4 إجراءات رئيسية تشمل الحوكمة وهندسة الإجراءات بين الجهات المشاركة، وتفعيل التوجيه الانسيابي والسلس للزوار.