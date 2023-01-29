أكد المدير الفني لنادي النصر ردوي غارسيا، أن اللاعب البرتغالي لم يستمر مع نادي النصر وسينهي مسيرته في أوروبا.

وقال رودي غارسيا، أن العودة إلى أوروبا لا تزال مطروحة، مضيفًا: “كريستيانو رونالدو إضافة إيجابية ، لأنه يساعد في تشتيت المدافعين. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. لن ينهي مسيرته في النصر ، سيعود إلى أوروبا “.

وعلق مدرب النصر على أداء رونالدو في مباراة الاتحاد: “أضاع كريستيانو رونالدو فرصة على المرمى كانت ستغير مجرى المباراة في الشوط الأول”. لكني أهنئ الاتحاد.

وتابع: “لقد كانوا أفضل منا حتى الاستراحة. لذلك عدنا لكننا لم نعد قادرين على الالتفاف. خسرنا كأس السوبر لكننا ما زلنا الأوائل في المنافسة”.