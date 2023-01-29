كشفت شركة صدارة للكيميائيات (Sadara)، عن توفر وظائف قانونية وإدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بعدة مجالات.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- مستشار قانوني.

‏(Legal Counsel)

– درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها.

– رخصة لممارسة المحاماة في المملكة.

2- مشرف عمليات النقل بالسكك الحديدية.

‏(Rails Operations Superintendent)

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال أو إدارة سلسلة التوريد.

– سنوات الخبرة: 12.

3- أخصائي المحاسبة.

‏(Accounting Specialist)

– درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو أي تخصص أكاديمي آخر ذي صلة.

4- أخصائي نظم محاسبية.

‏(Accounting Systems Specialist)

– درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو خبرة أكاديمية ذات صلة.

– سنوات الخبرة: 8.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقع الشركة الرسمي.