كشفت شركة صدارة للكيميائيات (Sadara)، عن توفر وظائف قانونية وإدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بعدة مجالات.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
1- مستشار قانوني.
(Legal Counsel)
– درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها.
– رخصة لممارسة المحاماة في المملكة.
2- مشرف عمليات النقل بالسكك الحديدية.
(Rails Operations Superintendent)
– درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال أو إدارة سلسلة التوريد.
– سنوات الخبرة: 12.
3- أخصائي المحاسبة.
(Accounting Specialist)
– درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو أي تخصص أكاديمي آخر ذي صلة.
4- أخصائي نظم محاسبية.
(Accounting Systems Specialist)
– درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو خبرة أكاديمية ذات صلة.
– سنوات الخبرة: 8.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقع الشركة الرسمي.
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