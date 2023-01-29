يترقب العالم بصبر ظهور الجيل الجديد من BMW الفئة الخامسة في وقت لاحق من هذا العام، حيث أطلقت العلامة التجارية الفرعية “البينا” إصدارًا خاصًا أخيرًا من الطراز الحالي.

ومن المحتمل أن يكون BMW Alpina B5 GT هو البديل الأكثر قوة وحصرية من الفئة الخامسة المنتهية ولايته، والذي يتميز بقوة أكبر وسرعة قصوى تتفوق على M5.

ويُشار إلى أنه تم ترقية محرك V8 ثنائي التوربو سعة 4.4 لترًا مع مجرى هواء مُحسَّن للتدفق وكاتم للصوت بالإضافة إلى برنامج مُعاد ضبطه ، ينتج 625 حصانًا (466 كيلو واط / 634 حصانًا) و 850 نيوتن متر (627 رطل قدم) ) من عزم الدوران.

وتعد السرعة القصوى مثيرة للإعجاب بنفس القدر بالنسبة لسيارة عائلية ، حيث تبلغ سرعتها 330 كم / ساعة (205 ميل / ساعة) للسيارة السيدان وأكثر من 322 كم / ساعة (200 ميل / ساعة) لسيارة Touring ، وهي أرقام أعلى من أي سيارة M5.

وتبلغ سعر السيارة السيدان في ألمانيا 145,500 يورو (157,920 دولارًا) وسعر سيارة Touring بـ 148,500 يورو (161،176 دولارًا) شاملاً الضرائب، من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الإصدار الخاص في يوليو 2023.