كشف الدكتور الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أسباب الألم أسفل الظهر، وهل يجب فورا مراجعة الطبيب، أم أن هناك طرقا تساعد الشخص على التخلص منه ذاتيا.

وقال مياسنيكوف، أن أكثر الأسباب انتشارا تشنج عضلات الظهر، حيث عندما ينحني الشخص للأمام بصورة غير صحيحة، يكون من الصعب عليه العودة إلى حالته الأولية بسبب الألم.

وأضاف: “على فكرة، لن تساعد مسكنات الألم في هذه الحالة، لأنه تشنج عضلي. لذلك يجب تناول أدوية تساعد على إزالة التشنج أو تخفيفه وهناك أيضا تمارين رياضية خاصة”.

وأفاد أنه يمكن أن يشعر الشخص بألم حاد في الظهر بسبب الفتق وأمراض الأعضاء الداخلية للجسم وهشاشة العظام (خاصة لدى النساء وهن في عمر متقدم) وكذلك بسبب الإجهاد.

وتابع: “أحيانا يظهر ألم الظهر لدى الأشخاص السريعي الانفعال في حالات الاجهاد الشديد، حيث يشعرون فورا بألم في الظهر، بسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم، يظهر على شكل ألم نابض أسفل الظهر”، مؤكدًا أن من المهم في جميع الحالات تحاشي الذعر، لأن الجميع يشعرون بألم في الظهر في وقت ما. ولكن إذا كان الألم متكررا ومزعجا، يجب مراجعة الأخصائي.