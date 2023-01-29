هاجم رجل أوكراني، امرأة في مدينة ديمبيتس البولندية، وقضم جزءا من أذنها قبل أن يسرق سيارتها.

وفي التفاصيل، توقفت امرأة تركب سيارة سيتروين عند تقاطع شارعي لوزوفايا وكاشتانوفايا للسماح للمشاة بالمرور، وفي هذه الأثناء فتح أحدهم باب السيارة، وتسلل للداخل، وهاجم السيدة وقضم جزءا من أذنها.

وبعد ذلك، دفع ضحيته من مقعد القيادة للخارج، وسرق السيارة، بينما قال ضباط الأمن أن المهاجم لم يتمكن من الذهاب بعيدا، حيث اصطدم بإحدى اللوحات الإرشادية على جانب الطريق، وخرج من السيارة محاولا الهرب، لكن سرعان ما لاحقه رجال الشرطة وألقوا القبض عليه.