3 قتلى ومئات الإصابات في زلزال ضرب مدينة خوي

كشفت مصادر صحفية عن قتل 3 أشخاص وإصابة 447 آخرين إثر زلزال بقوة 5.9 على مقياس ريختر ضرب مدينة خوي وتوابعها في محافظة اذربيجان الغربية شمال غرب إيران.

ويُشار إلى أن الزلزال جاء على عمق ٧ كيلومترات، وتسبب بأضرار في البيوت والمباني السكنية والعامة لا سيما في ضواحي المدينة والمناطق القروية.

وقال مدير عام إدارة الأزمة في محافظة آذربيجان الغربية أمير عباس جعفري:” إن جميع المستشفيات في مدن المحافظة جاهزة، بما في ذلك أورمية وسلماس وجايباره.”

وأضاف؛” أن مستشفيات محافظات أذربيجان الشرقية وأردبيل وزنجان جاهزة ايضا للاستخدام إذا لزم الأمر”، لافتًا أن الأمطار بدأت تهطل، وطالب المواطنين بأن يحافظوا على هدوئهم .

والجدير بالذكر أن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أعلن أن الزلزال وقع في الساعة التاسعة و 44 دقيقة مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي (السادسة و 14 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش) في عمق 7 كم من سطح الارض.