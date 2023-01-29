أطلقت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، تحذيرا للمواطنين وذلك في ضوء إعلان حالة الطوارئ في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا بسبب وجود احتجاجات.

ودعت السفارة، المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق الاحتجاجات، واتباع ما تصدره الجهات المختصة من تعليمات السلامة، داعية الجميع التواصل معها على أرقام الهواتف المعتمدة لديها في حالة الطوارئ.

وأعلن حاكم ولاية جورجيا الأمريكية بريان كيمب، حالة الطوارئ في وقت سابق، ردا على الاحتجاجات العنيفة في وسط مدينة أتلانتا منذ أسبوع، بعد مقتل أحد الناشطين البيئيين برصاص شرطي.