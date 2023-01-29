قالت منظمة الصحة العالمية، أن قرابة خمسة مليارات شخص حول العالم ما زالوا غير محميين مما يعرف بالدهون المتحولة أو غير المشبعة وبما يزيد من إصابات أمراض القلب والوفاة.

وشددت المنظمة في تقرير لها على التحذير من أن حوالي 500 ألف حالة وفاة مبكرة بسبب الأمراض التاجية في القلب تحدث سنوياً على مستوى العالم بسبب تناول هذه الدهون.

يُذكر أن المنظمة أفادت ببيان لها، أن هذه الدهون المتحولة والتي تعرف أيضاً بالأحماض الدهنية غير المشبعة المنتجة صناعياً توجد بشكل شائع في الأطعمة والمخبوزات وزيوت الطهي.