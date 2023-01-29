وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مجموعة من الإرشادات لضمان عدم تلف الأطعمة التي تتأثر بتغير درجات الحرارة، محددةً البدائل الأكثر صحة عن الملح لتعزيز نكهة الطعام.

ونصحت الهيئة بسرعة وضع الأطعمة المبردة والمجمدة في الثلاجة والفريزر، بحيث لا تبقى أكثر من ساعتين في درجات الحرارة العادية أو ساعة واحدة في درجة الحرارة المرتفعة، لافتةً إلى أهمية تأخير شراء تلك الأطعمة عند التسوق.

وأكدت على ضرورة فصل اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية عن بقية الأطعمة في عربة التسوق، مع وضعها في أكياس بلاستيكية مستقلة عند الخروج لمنع تسرب عصارتها إلى الأطعمة الأخرى.

وأشارت إلى أنه يمكن استبدال ملح الطعام ببعض البهارات والأعشاب لتعزيز النكهة، ومن أبرزها: عصير الليمون والفلفل الأسود وبودرة البصل وبودرة الثوم والهيل والزنجبيل والقرفة والخل.