قام المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، بإصدار تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تتضمن تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

كما أنه حذّر أيضًا من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة تصحب بنشاط في الرياح السطحية, على مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, والمندق, والقرى, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.

وفي السياق، أكد المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.