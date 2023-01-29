كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مهندس رئيسي عمليات الأنظمة/ قاعدة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

وتتضمن الوظائف: أخصائي رئيسي نظم معلومات الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبير إدارة تسليم تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير، وأخصائي رئيسي إدارة التعلم والتطوير: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 26 يناير 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك